فيديو.. أبرز مشاركة في مسابقة مدرستي الرقمية وطريقة الانضمام

المواطن - الرياض

تواصل وزارة التعليم استقبال المشاركات في مسابقة مدرستي الرقمية من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ومنسوبي التعليم، ومختلف شرائح المجتمع، حيث استقبلت المدارس أكثر من 190 ألف مشاركة، نُشر منها 41 ألف مشاركة على مستوى المملكة.

طريقة المشاركة في مسابقة مدرستي:

وتُتاح المشاركة من خلال تلقي المدرسة للمنتجات الخاصة بالطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وبمنسوبي المدرسة من المعلمين والإداريين؛ وفق المجالات الثلاثة المحدّدة، وفرزها وتقييمها ونشر ما يُرشح منها في حساب المدرسة في تويتر، ثم يتولّى مكتب التعليم التابعة له المدرسة اختيار أفضل النماذج وتقييمها وإرسالها إلى إدارة التعليم، ليتم البدء في إجراءات المرحلة الختامية للمسابقة والتحكيم النهائي للمنتجات المقدمة على مستوى إدارات التعليم والنشر للموضوعات المعتمدة.

المعلم عبدالله سعيد العمري

بمدرسة أبو عبيدة : #مسابقة_مدرستي الهمتني تصميم بيئة جاذبة في منزلي تساعد في تقديم محتوى معرفي يناسب المهارات العملية التي تصل إلى ٨٠٪ من المقرر الدراسي"#تعليم_المخواة@Moe_mkh_02 @moe_madrasati pic.twitter.com/7sPUVSDyFY — إدارة تعليم المخواة (@moe_mkh) October 31, 2020

قصص إنسانية ومبادرات:

واشتملت المشاركات منذ انطلاق المسابقة على قصص إنسانية، ومبادرات تعزز جهود المعلمين في إيصال رسالتهم وتذليل الصعوبات، وخلق بيئة تعليمية جاذبة، إضافة إلى مشاركات تعبر عن شغف التعليم، وحب المهنة، وخلق بيئة تعليمية تفاعلية من المنزل، كما تنوعت المشاركات المقدمة بين تحقيقات صحفية ومقاطع فيديو وموشن جرافيك وإنفوجرفيك ومقاطع مسموعة ومستند عرض تشعبي.

#تعليم_محايل_عسير

المعلم عمر الشيخي _بسعيدة الصوالحة_مكتب تعليم البرك _يجهز حجرة دراسية بمنزله لشرح الدروس الافتراضية لأبنائه الطلاب في رحلة #التعليم_عن_بعد #مسابقة_مدرستي @moe_madrasati pic.twitter.com/TUy7sKen5h — إدارة تعليم محايل عسير (@MOE_MHR) October 31, 2020

مشاركات مميزة:

واستعرضت وزارة التعليم بعض المشاركات الخاصة بمسابقة مدرستي الرقمية ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، حيث سردت الطالبة سارة الشريف تجربتها مع منصة مدرستي، كما تحدث معلمون عن تجربة التعليم عن بعد واستمرار الرحلة التعليمية مع الطلاب.

أما المعلمات شريفة السلمي وأسماء البيتي وليلى العسيري من مدرسة بحرة المجاهدين الثانوية والابتدائية الخامسة والتسعون، فشاركن في المسابقة بمحتوى تثقيفي لترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية.

#شاهد | المعلمات: شريفة السلمي، أسماء البيتي، ليلى العسيري من مدرسة بحرة المجاهدين الثانوية والابتدائية الخامسة والتسعون، يشاركن في #مسابقة_مدرستي بمحتوى تثقيفي لترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية.#تعليم_مكة @moe_madrasati pic.twitter.com/b6mATgJBBB — إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) November 1, 2020

كما سلطت الطالبة سارة محمد آل مالح من الثانوية الأولى للمقررات الضوء على تجربتها في منصة مدرستي وكيف استطاعت تقديم درس لزميلاتها كمعلمة صغيرة بالتعاون مع المشرفة التربوية لمادة الأحياء ومعلمة المادة.

#فيديو

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الطالبة : سارة محمد آل مالح ، من الثانوية الأولى للمقررات تحكي عن تجربتها في #منصة_مدرستي وكيف استطاعت تقديم درس لزميلاتها كمعلمة صغيرة بالتعاون مع المشرفة التربوية لمادة الأحياء ومعلمة المادة #تعليم_سراة_عبيدة #مسابقة_مدرستي @moe_madrasati pic.twitter.com/K6ACqabFul — إدارة تعليم سراة عبيدة (@MOE_SRB) November 1, 2020

وشاركت كذلك الطالبة هياء البيشي من الابتدائية الأولى في حرمة التابعة لتعليم المجمعة في المسابقة بفيديو عن دور الأسرة في التعليم عن بعد، وكذلك شاركت معلمة الصف الأول الابتدائي فاطمة الخيبري من الابتدائية الثالثة بمحافظة خيبر بحديثها عن تجربتها في منصة مدرستي حيث بدأت مع طالباتها بدعمٍ ومتابعةٍ من أُسرهن، مؤكدة أن التطوير المهني ساعدها في تحسين تجربتها.

#فيديو #مسابقة_مدرستي

معلمة الصف الأول الابتدائي فاطمة الخيبري من الابتدائية الثالثة بمحافظة خيبر في حديثها عن تجربتها في #منصة_مدرستي : بدأتُ مع طالباتي بدعمٍ ومتابعةٍ من أُسرهن …والتطوير المهني ساعدني في تحسين تجربتي .#تعليم_المدينة_المنورة #وزارة_التعليم @moe_madrasati pic.twitter.com/9Dlf3FZJGB — إدارة تعليم المدينة المنورة (@MOE_MDI) November 1, 2020

وأيضًا، شاركت رئيسة القيادة المدرسية سارة مبارك ردعان من تعليم بيشة بفاعلية في المسابقة بمنتجٍ مرئي في مجال التثقيف والإعلام.

تُشارك رئيسة القيادة المدرسية أ. ساره مبارك ردعان من #تعليم_بيشة بفاعلية في #مسابقة_مدرستي بمنتجٍ مرئي في مجال التثقيف والإعلام .@moe_madrasati pic.twitter.com/Ft3NCQJWlx — إدارة تعليم بيشة (@MOE_BIA) November 1, 2020

وبموشن إنفوجرافيك سلطت المعلمة ريحانة حسن المالكي من مدرسة الحدبة الابتدائية بتعليم الليث الضوء على إيجابيات التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، وذلك بفيديو في مجال الإعلام والتثقيف.

موشن إنفوجرافيك |

إيجابيات #التعليم_عن_بعد عبر #منصة_مدرستي .. مشاركة المعلمة : ريحانة حسن المالكي، من مدرسة الحدبة الابتدائية بــ #تعليم_الليث في #مسابقة_مدرستي مجال الإعلام والتثقيف .. pic.twitter.com/YcXgxVc4zG — إدارة تعليم الليث (@MOE_LTH) November 1, 2020

الهدف من المسابقة:

وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة التعلُّم، وتعزيز التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الأسرة، وأولياء الأمور، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة.

وتضم مسارات المسابقة (مجال التعليم)، من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، و(مجال الإعلام والتثقيف) بإنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، و(مجال التدريب) بتصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

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