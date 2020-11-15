فيديو.. إعصار فامكو يقتل 67 في الفلبين ويدمر 26 ألف منزل

المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة قتلى إعصار فامكو الذي ضرب الفلبين إلى 67 قتيلًا، فيما لا تزال المياه تغمر العديد من المناطق في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة مكافحة الكوارث، مارك تيمبال، في تصريحات صحفية إن السلطات سجلت 22 وفاة في كاغايان و17 أخرى في جنوب لوزون، وثماني وفيات في العاصمة مانيلا، إلى جانب 20 في منطقتين أخريين، ولا يزال 12 شخصًا آخرين في عداد المفقودين، وألحق الإعصار أضرارًا بنحو 26 ألف منزل.

جدير بالذكر أن ستة أعاصير ضربت الفلبين على مدى أربعة أسابيع فقط، بما فيها الإعصار فامكو، والإعصار غوني الهائل، الذي يعد أقوى إعصار على مستوى العالم هذا العام حتى الآن.

واستمرت عمليات الإغاثة والإنقاذ في كاغايان، بالرغم من استمرار تدفق المياه من سد ماجات القريب، بعد يومين من إطلاقه كميات من المياه تعادل حجم حوضي سباحة أولمبيين في الثانية الواحدة، حسب بيانات الحكومة.

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