فيديو.. اشتباكات بين مناصري ترامب والشرطة واندلاع الفوضى في المدن

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف محمود

تحولت الاحتجاجات على الانتخابات إلى حالة من الفوضى في مدينة نيويورك حيث نزل الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بفرز كل صوت بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فوزه وسط سباق رئاسي حاد.

Protesters, police clash in New York City's Greenwich Village amid demonstrations over presidential election; local media reports multiple arrests pic.twitter.com/ameE4wLL6V

— Factal News (@factal) November 5, 2020