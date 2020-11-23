فيديو .. الأهلي يسجل هدفه الأول في الشباب بطريقة غريبة

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب عبدالله حسون في إحراز الهدف الأول لـ الأهلي في شباك الشباب بطريقة غريبة، وذلك خلال مباراة الفريقين بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سيناريو غريب في هدف الأهلي الأول في الشباب

وسدد حسون الكرة بقوة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، لتصطدم بقدم أحد لاعبي الشباب وتُغير اتجاهها ثم ترتطم بالعارضة، فيحاول حارس الشباب اللحاق بها لتصطدم بيده وتدخل الشباك، معلنة عن الهدف الأول للراقي في المباراة.

وتُقام مباراة الراقي ضد الشباب على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة حيث يسعى الراقي للفوز من أجل الصدارة المؤقتة لدوري محمد بن سلمان للمحترفين، قبل انطلاق مباراة الهلال والنصر اليوم.

تشكيلة الراقي لمواجهة الليث

وجات تشكيلة الراقي مكونة من: “محمد العويس، محمد خبراني، معتز هوساوي، لوكاس ليما، عبدالله حسون، فيجسا، علي الأسمري، صامويل أوسو، ميتريتا، ماركو مارين، عمر السومة”.

أما القائمة الاحتياطية لـ الأهلي فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، نوح الموسى، عثمان الحاج، محمد المجحد، عبدالرحمن غريب، هاني الصبياني، عبدالباسط هندي”.

ويتقاسم الشباب الصدارة حاليًا مع نادي الهلال برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد تسع نقاط.

شارك الخبر