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فيديو.. الدفاع المدني يباشر 92 ألف حريق وعملية إنقاذ خلال عام
نفذ حوالي 750 ألف جولة تفتيشية 

فيديو.. الدفاع المدني يباشر 92 ألف حريق وعملية إنقاذ خلال عام

2020/11/09
الساعة 6:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. الدفاع المدني يباشر 92 ألف حريق وعملية إنقاذ خلال عام
المواطن - الرياض

باشرت المديرية العامة لـ الدفاع المدني 92266 حادثًا في المملكة، منها 45592 حادث حريق، و46674 عملية إنقاذ، بينما نفذت 749731 جولة تفتيشية للمنشآت، وأصدرت 70175 ترخيصًا لمنشآت صناعية وتجارية وسكنية، وذلك خلال عام 1441 هـ.

وبينت المديرية أنها افتتحت 21 مركزًا ميدانيًا جديدًا للدفاع المدني، ونظمت 8 حملات إعلامية توعوية، لإبراز وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي بخصوص تأمين سلامة وحماية أفراد الأسرة والمجتمع.

الدفاع المدني

 

ونوهت الدفاع المدني بأهمية اتباع تعليمات السلامة وتوفير الوسائل الوقائية في جميع المنشآت التجارية والصناعية والسكنية، لدورها الإيجابي في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر البشرية والمادية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

رجال الدفاع المدني
حريق جبل غلامة في تنومة

الدفاع المدني

الدفاع المدني


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