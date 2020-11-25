فيديو.. الزعاق يرسم مسار حالة سقيا على السعودية

المواطن - الرياض

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق عن مسار حالة سقيا الجوية التي تبدأ على المملكة اعتبارا من اليوم الأربعاء.

توقعات الحالة المطرية المنتظرة pic.twitter.com/vGn2mvdCoa — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) November 25, 2020

وقال الزعاق في مقطع فيديو إن المملكة على موعد مع حالة جوية مبشرة بالخير حيث تشمل العديد من مدن ومناطق المملكة.

وأوضح أنه من الأشياء الجميلة المبشرات بالخير أننا على أبواب حالة المطرية مبشرة بخير تضم أماكن ‏من مناطق واسعة من السعودية تبدأ من اليوم إلى منتصف الأسبوع القادم بحول الله.

وأردف أن سبب هذه الحالة هو بخ الرطوبة البارد القادم من شمال إفريقيا على مسطحات البحر الأحمر مشيرًا إلى أن هذه الحالة سوف تؤثر على المناطق الجنوبية الغربية من السعودية وصولا إلى المناطق الغربية والشمالية الشرقية.

وأوضح الزعاق أن علامات حالة سقيا تبدأ من اليوم بحول الله تؤثر على المناطق من يوم الأربعاء إلى منتصف الأسبوع القادم من مكة مرورًا بجدة والطائف وميسان وبيشة وكذلك الباحة وعسير وخميس مشيط وجازان وفرسان وأبو عريش ‏ثم تنتقل على المناطق الجنوبية ومهد الذهب وعفيف والدوادمي وشقراء وأشيقر وأيضا المجمعة والزلفي والغاط وحفر الباطن والنعيرية والخفجي وجنوب غرب حائل ومنطقة القصيم ورفحاء وعرعر.

شارك الخبر