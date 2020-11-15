فيديو.. الزكاة والدخل تضبط 20 مخالفة ضريبة في القنفذة

المواطن - الرياض

نجحت الفرق التفتيشية التابعة لهيئة الزكاة والدخل في ضبط 20 مخالفة ضريبية في محافظة القنفذة.

نواصل جهودنا للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة الضريبية، حيث تم ضبط (20) مخالفة ضريبية ضمن الجولات التفتيشية على (60) منشأة في قطاع التجزئة في محافظة القنفذة. pic.twitter.com/zHLnAfoqDi — الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa) November 15, 2020

وقالت الهيئة: نواصل جهودنا للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة الضريبية، حيث تم ضبط (20) مخالفة ضريبية ضمن الجولات التفتيشية على (60) منشأة في قطاع التجزئة في محافظة القنفذة.

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