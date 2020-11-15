‎الرئيسية
جديد الأخبار
فيديو.. الزكاة والدخل تضبط 20 مخالفة ضريبة في القنفذة

فيديو.. الزكاة والدخل تضبط 20 مخالفة ضريبة في القنفذة

2020/11/15
الساعة 7:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
38
0
طباعة
فيديو.. الزكاة والدخل تضبط 20 مخالفة ضريبة في القنفذة
المواطن - الرياض

نجحت الفرق التفتيشية التابعة لهيئة الزكاة والدخل في ضبط 20 مخالفة ضريبية في محافظة القنفذة.

وقالت الهيئة: نواصل جهودنا للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة الضريبية، حيث تم ضبط (20) مخالفة ضريبية ضمن الجولات التفتيشية على (60) منشأة في قطاع التجزئة في محافظة القنفذة.


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :