فيديو.. المرور : السلال الخلفية خطر ولا تلبي اشتراطات السلامة

المواطن - الرياض

جدد المرور التحذير من تركيب السلال الخلفية الملحقة بالمركبات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤثر على توازن المركبة، ويشكل خطرًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

تركيب السلال الخلفية الملحقة بالمركبات يؤثر على توازن المركبة، ويشكل خطرًا على سلامة الأرواح والممتلكات#المرور_السعودي pic.twitter.com/4JO82ZId1L — المرور السعودي (@eMoroor) November 13, 2020

ونشر المرور مقطع فيديو يوضح علامات الخطر في هذه السلال، مؤكدًا أنها لا تتوافر فيها السلامة المروية، كما أنها ليست من تصنيع الشركات المنتجة للسيارات، ولا توضح أقصى حمولة يمكن حملها على المركبة.

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