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فيديو.. المواصفات والمقاييس تُحذر من أحد أفران الغاز المنتشرة بالأسواق

فيديو.. المواصفات والمقاييس تُحذر من أحد أفران الغاز المنتشرة بالأسواق

2020/11/23
الساعة 9:50 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. المواصفات والمقاييس تُحذر من أحد أفران الغاز المنتشرة بالأسواق
المواطن - الرياض

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من أحد أفران الغاز التي تنتشر بالأسواق في المملكة؛ بسبب عدم جودته وعدم مطابقته للمواصفات.

ونشرت الهيئة، مقطع فيديو استعرض خلاله مشرف وحدة الأسطوانات ومواقد الطهو بالهيئة عبدالرحمن الثنيان أبرز سلبيات هذا الفرن وفي مقدمتها صناعته من صاج عادي ولحامات عادية؛ الأمر الذي قد يرفع درجات الحرارة فيه إلى 200 درجة.

ونوه إلى أن الصاج الذي يوضع عليه الطعام داخل الفرن قابل للصدأ، والمواسير التي يمر عبرها الغاز غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب قابليته لتعبئة الغاز داخله وحدوث تسرب فيه.

 


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    ‎تعليق واحد

    1. زائر

      يوجد في الأسواق افران صناعه مصريه وتركيه الغريب أن الفرن جديده وفيه أعطال ومتفكك وهو في العرض بالمرض🤔 هاذا وهو في المعرض كيف لو تم استعماله🤭 وين المواصفات باب النجار مخلع😉

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