فيديو.. بوتين يصاب بنوبة سعال على الهواء ومخاوف من تعرضه لوعكة

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أُصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنوبة سعال شديدة على الهواء مباشرة خلال اجتماع متلفز مع كبار المسؤولين في الدولة حول تطورات وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويظهر في المقطع الرئيس الروسي، 68 عامًا، وهو يكافح لإنهاء حديثه حول تدهور الأوضاع الاقتصادية التي سببها كوفيد-19 في موسكو، ومع ذلك فإن الكرملين عدل المقطع لاحقًا بحيث تبدو نوبة السعال أقل حدة.

وسببت هذه النوبة مخاوف تتعلق بصحة بوتين، حيث سألت وكالة الأنباء الحكومية تاس مكتب الكرملين عن صحة الرئيس الروسي، وقد أجاب المسؤولون أنه بخير تماماً نافين تعرضه لأي مشاكل صحية.

وقالت الوكالة إن الرئيس اعتذر من المسؤولين ثم واصل الاجتماع دون توقف تقريبًا.

وكان بوتين يتحدث عبر مكالمة فيديو مع وزير المالية أنطون سيلوانوف ومسؤولين كبار آخرين عندما بدأت نوبة السعال، ثم قال عفوًا، ورفع يده اليمنى مرارًا وتكرارًا إلى فمه وهو يكافح من أجل الاستمرار.

ويُعتقد، حتى الآن، أن بوتين تجنب الإصابة بـ كوفيد-19، ورغم توفر لقاحين في روسيا، أحدهما اختبرته ابنته كاترينا، 34 عامًا، إلا أنه لم يتناوله بعد.

إصابات فيروس كورونا في روسيا

وقد تفاقمت الأوضاع الصحية المتعلقة بفيروس كورونا باعتراف الرئيس الروسي نفسه، حيث أعلنت روسيا عن عدد قياسي للوفيات اليومية بلغ 456 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34,850 حالة وفاة، وارتفع إجمالي الإصابات إلى مليوني شخص بعد الإبلاغ عن 20985 حالة جديدة في غضون 24 ساعة فقط، لتصبح روسيا بذلك خامس أعلى معدل في العالم.

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