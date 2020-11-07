فيديو.. ترامب يلعب الغولف لحظة إعلان فوز بايدن

المواطن - متابعة

قالت وكالة فرانس برس، اليوم السبت: إن دونالد ترامب غادر البيت الأبيض ووصل إلى ناديه للغولف في فرجينيا مع تواصل عد الأصوات.

وخرج ترامب من البيت الأبيض لأول مرة منذ يوم الانتخابات مرتديًا ملابس الغولف.

ويأتي خروج الرئيس بعد لحظات من شنه هجومًا جديدًا عبر تويتر على “الأصوات غير القانونية” مع استمرار فارق تقدم جو بايدن في جورجيا وبنسلفانيا في الاتساع بالانتخابات الأمريكية.

وقال ترامب في أحدث تغريدة: “لقد ربحت هذه الانتخابات بفارق كبير”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “استخدمت جورجيا وميشغان برنامج عد مشكوك بمصداقيته وهو ما يظهر الفوضى التي سادت الانتخابات”.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق.

وبعد سباق محتدم استمر لأيام، تم الإعلان، مساء اليوم السبت، عن سيد البيت الأبيض الجديد الذي فاز بالأصوات الكافية من المجمع الانتخابي، لإعلانه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية وفقًا لـ“العربية”.

وقالت الشبكة الأمريكية: إن بايدن فاز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح الرئيس رقم 46 في تاريخها، بعدما ألحق الهزيمة بالرئيس دونالد ترامب.

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