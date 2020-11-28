فيديو.. تركي آل الشيخ يعود إلى الرياض

المواطن - الرياض

وصل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الرياض قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو وثق وصوله إلى الرياض وعلق عليه بقوله: “الحمد لله الرياض”.

وفور نزوله من الطائرة خر تركي آل الشيخ ساجدًا في أرض المطار، حمدًا لله على وصوله سالمًا لأرض الوطن.

وأصيب رئيس هيئة الترفيه مؤخرًا بوعكة صحة وغادر للعلاج في الخارج، وكان من المقرر له العودة في نهاية الشهر الماضي، لكن حدث له طارئ طبي دفعه لتأجيل العودة للسعودية.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن عن موعد عودته إلى العاصمة الرياض، كاشفًا أن ذلك سيكون يوم السبت 31 أكتوبر 2020. وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “السبت off للرياض بإذن الله” إلا أنه لم يعد في هذا التاريخ.

وبدأ تركي آل الشيخ في المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقًا للجدول الزمني الموضوع له من قبل الأطباء المتخصصين في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر.

ومن المعروف أن آل الشيخ أجرى مؤخرًا عمليتين جراحيتين، وأقام منذ 3 أشهر بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلة علاجه بعد العمليات الجراحية.

وانهالت الدعوات من المسؤولين والمواطنين على المستشار آل الشيخ، متمنين له الصحة ودوام العافية والعودة للوطن بسلام.

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