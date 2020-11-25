فيديو .. تركي آل الشيخ يكشف آخر محادثة بينه وبين مارادونا

المواطن - محمد سمعه

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، فيديو لـ آخر مكالمة دارت بينه وبين الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا قبل إعلان وفاته اليوم الأربعاء إثر أزمة قلبية.

وظهر دييغو أرماندو وهو يُحيي تركي آل الشيخ ويتمنى له التوفيق مع نادي ألميريا.

كيف ودع تركي آل الشيخ الأسطورة الأرجنتينية ؟

وغرد تركي آل الشيخ قائلًا على مقطع الفيديو: “وداعًا يا صديقي … آخر مرة شفتك في روسيا 2018 ووعدتني بزيارتي في المملكة! وداعًا يا أعظم من لعب كرة القدم… وداعًا يا من أثر في جيلي… وداعًا دييغو… كرة القدم بعدك لا طعم لها أنا اليوم حزين… كنت أتحدث معك من 4 شهور على فكرة مع نتفليكس… وكنت سعيد! وداعًا دييغو”.

وكانت مصادر إعلامية وصحفية في الأرجنتين ذكرت أن الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا نجم الكرة الأرجنتينية السابق قد فارق الحياة عن عمر يناهز الستين عامًا نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وقالت صحيفة Clarin الأرجنتينية: إن دييغو أرماندو مات اليوم الأربعاء بعد معاناة شديدة من أزمة قلبية جعلت حالته الصحية بموقف حرج ثم فارق الحياة بعدها بساعات.

وكان الأسطورة الأرجنتينية خضع لعملية جراحية قبل وفاته بإزالة تجمع دموي في المخ.

وأضافت الصحيفة أن طاقم الإسعاف كان أمام منزل الأسطورة مارادونا، قبل إعلان وفاته.

أبرز الأندية التي مثلها مارادونا:

ولعب الأسطورة الأرجنتينية في العديد من الأندية حول العالم مثل برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وتُوج مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم عام 1986.

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