فيديو.. جهود شرطة تيماء في تطبيق الإجراءات الاحترازية

المواطن - تبوك

استعرض مقطع فيديو جهود شرطة محافظة تيماء في تطبيق البروتوكولات الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

#فيديو 🎥

جهود #شرطة_محافظة_تيماء في تطبيق البروتوكولات الوقائية لمواجهة جائحة فيروس #كورونا والتقيد بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية pic.twitter.com/s2tQmQwAc2 — إمارة منطقة تبوك (@TabukPrincipal) November 17, 2020

ونشرت إمارة منطقة تبوك مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، حيث ضبطت مخالفات عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.

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