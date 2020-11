فيديو.. حرب شوارع بين الشرطة والمحتجين بساحة الباستيل وسط باريس

المواطن - متابعة

استخدمت الشرطة الفرنسية خراطيم المياه لتفريق آلاف المحتجين في ساحة الباستيل وسط العاصمة باريس، وعدد من المواقع الأخرى في فرنسا.

وتحولت شوارع العاصمة الفرنسية باريس إلى ساحة حرب بين الشرطة والمحتجين الرافضين لقانون “الأمن الشامل” والذي يعتقدون أنه يشكل تقييدًا كبيرًا على حرية الصحافة.

BREAKING – Very violent clashes in #Paris near the #Bastille as thousands protest the new security law which prohibits to film police officers.pic.twitter.com/1rSEvK60F0

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 28, 2020