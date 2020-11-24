فيديو.. خطوات نقل ملكية الإبل

المواطن - الرياض

شددت وزارة البيئة على ضرورة التقيد بإجراءات نقل ملكية الإبل في حال تم الشراء داخل المملكة بعد استكمال عملية الترقيم.

تؤكد الوزارة على المشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز، والعابرين عبر المنافذ الحدودية، بضرورة إحضار ما يثبت ملكية إبلهم في حالة شرائها من مالك سابق والتأكد من صحة بيانات الإبل ومطابقتها عبر الرابط الالكتروني: https://t.co/Rgqk24qOIO

وللاستفسار الاتصال على (٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠) pic.twitter.com/1QgcCOM8az — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) November 24, 2020

كما دعت الوزارة المشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والعابرين عبر المنافذ الحدودية، بضرورة إحضار ما يثبت ملكية إبلهم في حالة شرائها من مالك سابق والتأكد من صحة بيانات الإبل ومطابقتها عبر الرابط الإلكتروني (هنا) أو الاستفسار على الرقم (٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠)

طريقة نقل ملكية الإبل

وقالت الوزارة إنه بعد إتمام عملية ترقيم الإبل يمكن الحصول على الخدمات المتاحة عبر موقعها على الإنترنت ومن بينها نقل الملكية من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة البيئة. الانتقال إلى خدمات الأفراد. ثم الانتقال إلى قسم الثروة الحيوانية. الانتقال إلى قائمة الخدمات. اختيار خدمة ترقيم الإبل وفي حالة الرغبة في نقل ملكية الإبل ستفتح لك قائمة بالإبل المسجلة. يمكن نقلها عبر اتباع الخطوات في الموقع.

شارك الخبر