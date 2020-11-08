فيديو.. ضبط بائعي الحطب المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية والبيئية

المواطن - الرياض

أظهر مقطع فيديو جانبًا من حملة القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء ضبط بائعي الحطب المخالفين، بالتعاون مع الجهات الأمنية والبيئية.

جانب من حملة #القوات_الخاصة_للأمن_البيئي أثناء ضبط بائعي الحطب المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية والبيئية.#واس_عام pic.twitter.com/UcgeSUqhPP — واس العام (@SPAregions) November 8, 2020

وكانت فرق مراقبة الغابات بوحدة وادي بن هشبل التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير قد تمكنت، اليوم الأحد، من ضبط 3 مركبات نقل محملة بالحطب المحلي، حيث تم حجز المركبتين وتطبيق النظام بحق المخالفين ومصادرة الحمولة.

ولا تزال الفرق الميدانية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تواصل جهودها لمحاربة هذه الظاهرة التي تهدد الغطاء النباتي والبيئي في ظل استمرار العديد من المواطنين والمقيمين في تحدي الأنظمة وممارسة الاحتطاب غير عابئين بخطورة هذا العمل وتأثيره على البيئة.

وشددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطبيق العقوبات المعتمدة وفقًا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، داعية الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب.

وخصصت وزارة البيئة والمياه الرقم المجاني 8002472220 وذلك للإبلاغ عن أي مخالفة احتطاب يتم رصدها من قبل المواطنين.

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