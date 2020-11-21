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فيديو .. كلمة الملك سلمان تبث الاطمئنان والأمل لشعوب العالم
أكد على استمرار دعم الشعوب وضمان النمو الاقتصادي ومساندة الدول الفقيرة

فيديو .. كلمة الملك سلمان تبث الاطمئنان والأمل لشعوب العالم

2020/11/21
الساعة 6:17 مساءً
- ‎فيقمة العشرين, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو .. كلمة الملك سلمان تبث الاطمئنان والأمل لشعوب العالم
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 معالجة مواطن الضعف وفتح الحدود والاقتصاد
2 أهمية التجارة لدعم النمو الاقتصادي

أثبتت السعودية قدرتها على قيادة العالم، من خلال ترأسها لقمة العشرين، التي عقدت اليوم عن بعد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمر الذي يعظم من دورها كعنصر أساسي لقيادة الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وفي كلمته الافتتاحية في الجلسة الأولى وضع خادم الحرمين الشريفين الملامح العامة والخطوط العريضة التي يجب على العالم السير عليها لاستكمال جهود التعامل مع آثار وتداعيات جائحة كورونا.

قمة العشرين 2020

 

معالجة مواطن الضعف وفتح الحدود والاقتصاد

ودعا الملك سلمان في كلمته قادة مجموعة العشرين إلى معالجة مواطن الضعف التي أظهرتها الأزمة الحالية والتأهب بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية كما حثهم على إعادة فتح الاقتصادات والحدود لتسهيل حركة التجارة والأفراد.

الملك سلمان قمة العشرين

أهمية التجارة لدعم النمو الاقتصادي

ويأتي هذا انطلاقًا من إيمان المملكة العميق بأهمية التجارة كمحرك أساسي لتعافي اقتصادات العالم؛ ما دفعها لتبني مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، بهدف جعل النظام التجاري أكثر قدرة على مواجهة التحديات.

قمة العشرين 2020


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