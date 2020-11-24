فيديو.. كيف استطاع أحمد البوق إنقاذ نفسه من هجوم 400 قرد بابون؟

المواطن - الرياض

سرد المستشار البيئي لدى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أحمد البوق، كيف واجه لحظات عصيبة بعد أن تعرض لهجوم شرس من أكثر من 400 قرد من قردة البابون في أحد المرتفعات الجبلية.

كيف استطاع أحمد البوق إنقاذ نفسه من هجوم 400 قرد في إحدى المرتفعات الجبلية؟ @NCW_center #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/r7HV51weyC — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) November 24, 2020

وقال البوق في مقطع فيديو نشره مركز التواصل الحكومي على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إن قردة البابون ليست خطيرة إلا في حالة التعرض لها أثناء فترة الراحة، حيث يتحول سلوكها إلى سلوك عدائي.

وأوضح أن القردة هاجمته أثناء فترة مراقبتها وتتبعها من منطقة التغذية إلى منطقة الراحة، حيث كان مثبتًا بعض الأجهزة اللاسلكية، موضحًا أن الهجوم بدأ عندما انتبه إليه أحد القرود الصغيرة، الذي أطلق صرخات تحذيرية؛ ما أدى إلى اضطراب كامل القطيع، والتفت حوله الذكور ذات الأنياب الكبيرة القاتلة.

ولفت البوق إلى أنه لجأ بهدوء إلى أكل نفس أوراق النباتات التي تتغذى عليها قردة البابون، الأمر الذي دفعها إلى الهدوء بدورها والتفرق من حوله بعد لحظات من الرعب.

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