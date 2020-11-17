فيديو مؤلم.. اعتداء وحشي على طفل سوري في تركيا

المواطن - متابعة

في الوقت الذي يتشدق فيه رئيس تركيا بإيواء أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري حسب زعمه يلقى السوريون أسوأ معاملة من الأتراك ويتعرضون للتعنيف والإيذاء البدني والنفسي.

طفل يقال أنه سوري يتعرض للضرب بقسوة من قبل صاحب محل تركي في أوروفا لأنه طلب منه أموال كمساعدة. الفيديو صدمني والله ! pic.twitter.com/IkEDFMi5yc — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) November 16, 2020

وفي الوقت الذي يبتز فيه أردوغان العالم من أجل الحصول على مساعدات مالية بحجة توفير حياة كريمة للاجئين السورين يلقى المواطن السوري المهانة من الكبير والصغير في تركيا.

حساب شؤون تركية على تويتر نشر مقطع فيديو أهداه للرئيس التركي يظهر فيه طفل سوري يتعرض للتعذيب والضرب المبرح لمجرد أنه تجرأ وطلب مساعدة مالية من شخص تركي نزعت الرحمة من قلبه.

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