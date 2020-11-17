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فيديو مؤلم.. اعتداء وحشي على طفل سوري في تركيا

فيديو مؤلم.. اعتداء وحشي على طفل سوري في تركيا

2020/11/17
الساعة 2:51 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, العالم, حصاد اليوم, يوتيوب
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فيديو مؤلم.. اعتداء وحشي على طفل سوري في تركيا
المواطن - متابعة

في الوقت الذي يتشدق فيه رئيس تركيا بإيواء أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري حسب زعمه يلقى السوريون أسوأ معاملة من الأتراك ويتعرضون للتعنيف والإيذاء البدني والنفسي.

وفي الوقت الذي يبتز فيه أردوغان العالم من أجل الحصول على مساعدات مالية بحجة توفير حياة كريمة للاجئين السورين يلقى المواطن السوري المهانة من الكبير والصغير في تركيا.

حساب شؤون تركية على تويتر نشر مقطع فيديو أهداه للرئيس التركي يظهر فيه طفل سوري يتعرض للتعذيب والضرب المبرح لمجرد أنه تجرأ وطلب مساعدة مالية من شخص تركي نزعت الرحمة من قلبه.


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