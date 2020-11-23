فيديو.. متحدث الصحة: هذه شروط لقاح كورونا

المواطن - الرياض

جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على عدد من الشروط التي يجب توفرها في لقاح كورونا الذي ستستخدمه المملكة حال التوصل إليه.

#السعودية | متحدث الصحة : لابد أن يكون أي لقاح فعالاً وآمناً ومعتمداً من الهيئات المعنية.#نعود_بحذر pic.twitter.com/ZwdcYLsEfM — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 23, 2020

شروط لقاح كورونا

وحدد العبدالعالي عددًا من الشروط التي يجب توفرها في لقاح كورونا بالقول إنه لا بد أن يكون أي لقاح فعالًا وآمنًا ومعتمدًا من الهيئات المعنية.

تراجع الحالات الحرجة

وأكد متحدث الصحة أن حالات كورونا الحرجة انخفضت خلال الأسبوع الأخير بنسبة 6.3 % داعيًا إلى ضرورة التقيد بالاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة.

عيادات تطمن ومراكز تأكد

وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليوم إنه تم إجراء أكثر من 5 ملايين مسحة في عيادات ومراكز تأكد كما بلغ عدد مراجعي عيادات تطمن 1.5 مليون مراجع.

وأوضح العبدالعالي أن الارتفاعات التي تسجل حول العالم حاليًا في إصابات كورونا في فئة الشباب نتيجة عدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية.

حالات كورونا في السعودية

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (445) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (343816) حالة.

عدد الحالات الحرجة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (5877) حالة من بينها (765) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (355489) حالة، توفي منهم (5796) حالة.

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