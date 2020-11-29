فيديو.. متحدث الصحة يعلن آلية جديدة للكشف عن إصابات كورونا في السعودية

المواطن - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنه ستكون هناك آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا الجديد في المملكة وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.

#عاجل_ السعودية

متحدث #وزارة_الصحة: ستكون هناك آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس #كورونا الجديد في المملكة وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.#نعود_بحذر pic.twitter.com/rsc03D6EV2 — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 29, 2020

تراجع حالات كورونا في السعودية

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا، وأن أكثر من 95% من العينات تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد بإذن الله مزيدًا من المكاسب والسيطرة على الجائحة.

لقاح كورونا مجانًا في السعودية

وكان وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أكد في وقت سابق أن لقاح كوفيد-19 سيكون متوفرًا بالمجان لكل المواطنين والمقيمين في السعودية.

فيما أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة العربية السعودية ستكون من أوائل الدول التي تحصل على اللقاح في أقرب وقت ممكن ومن شركات الإنتاج رفيعة المستوى ومنشأة كوفاكس، مثمنًا جهود جميع من عمل في سبيل التصدي للجائحة.

شروط لقاح كوفيد-19

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي جدد التأكيد على عدد من الشروط التي يجب توفرها في اللقاح الذي ستستخدمه المملكة حال التوصل إليه.

وحدد العبدالعالي عددًا من الشروط التي يجب توفرها في اللقاح بالقول إنه لا بد أن يكون أي لقاح فعالًا وآمنًا ومعتمدًا من الهيئات المعنية.

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