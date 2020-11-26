فيديو مرعب.. نمر غاضب ينقض على رجل ويطرحه أرضًا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تُظهر اللقطات المرعبة اللحظة التي قفز فيها رجل كان يفر من مطاردة نمر له، لكن لسوء حظه، سقط في حفرة وانقض الحيوان المفترس عليه، بينما هرع الآخرون من حوله للذود بالفرار.

ويُعتقد أن النمر قد هرب من محمية طبيعية وضل طريقه إلى إحدى المدن الهندية القريبة، الأمر الذي روع السكان وهدد أمنهم لاسيما أنه هاجم عشرات الأشخاص وأُصيب اثنان على الأقل ولم تتم السيطرة عليه بعد.

وسارع الأطباء البيطريون ومسؤولو الغابات إلى مكان الحادث بينما كانوا يستعدون لتهدئة النمر لكنهم خشوا من أن تؤدي مهاجمته إلى إغضابه الأمر الذي يترتب عليه احتمالية مهاجمته لآخرين.

ووفقًا لصحيفة Times Now، يُعتقد أن النمر لا يزال يتجول في المدينة، وقال بي سيفاكومار، مسؤول الغابات، إن الفريق مستعد لتهدئة الحيوان لإبعاده إذا دعت الحاجة، لكن الأمر يصبح صعبًا عندما يتجول في العراء، فبعد استهدافه بمخدر أو ما شابه قد يهرب ويهاجم أشخاصًا آخرين حتى يسري مفعول المادة المخدرة.

وتُعد الهند موطنًا لغالبية أنواع النمور البرية، حيث تم تحديد ما يقرب من 3 آلاف في تعداد العام الماضي.

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