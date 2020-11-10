فيديو.. مزايا تطبيق اعتمرنا في تسهيل المناسك والزيارة

المواطن - الرياض

كشف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري أن الروضة الشريفة تستقبل يومياً ما بين 4 إلى 5 آلاف مصلٍ، مشيراً إلى أن الزائرين من الرجال والنساء يدخلون المسجد النبوي الشريف لأداء الصلوات والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة في الروضة الشريفة بعد التسجيل عبر تطبيق “اعتمرنا”.

فيديو | #المسجد_النبوي يستقبل الدفعة الأولى من معتمري الخارج.. ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي لـ #الإخبارية: الروضة الشريفة تستقبل خلال اليوم ما بين 4 إلى 5 آلاف مصلٍ pic.twitter.com/Hg7MgBiFlV — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 9, 2020

ولفت الدكتور الخضيري إلى أن التسجيل عبر التطبيق يُسهّل على الزوار أداء العبادة بكل راحة وطمأنينة دون إزعاج أو تزاحم.

وأوضح أن استقبال أول دفعة من الزائرين للمسجد النبوي تم بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وعبر تطبيق “اعتمرنا” مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكان المسجد النبوي الشريف قد استقبل أمس (الاثنين)، الدفعة الأولى من الزائرين والمعتمرين الذين قدموا من خارج المملكة، وذلك ضمن خطة المرحلة الثالثة من عودة مناسك العمرة والزيارة تدريجياً بعد توقف دام لأشهر؛ بسبب جائحة “كورونا” المستجد.

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