فيديو.. مستشارة ترامب: الشياطين تحاول سرقة فوزنا والملائكة تساعدنا

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قالت مستشارة ترامب الروحية، باولا وايت، إن الشياطين تحاول سرقة فوز الرئيس الأمريكي في الانتخابات الرئاسية التي يقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من حسمها لصالحه.

Paula White battles the "demonic confederacies" that are attempting to steal the election from Trump. pic.twitter.com/Bt3BJOkJIV — Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020

وقالت وايت التي تتولى منصب مستشارة البيت الأبيض الخاصة بمبادرة الإيمان والفرص المتاحة: “أسمع صوت النصر، ويقول الرب إن ذلك حصل، وأسمع في السماوات: النصر.. النصر.. النصر”.

ووصفت مستشارة ترامب جو بايدن ورجاله بأنهم “الشياطين الكونفيدراليون” متهمة إياهم بمحاولة سرقة الفوز، وتعهدت بالتصدي لـ”كل عدو” و”الضرب حتى تحقيق الانتصار”.

وحتى الآن حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن، على 264 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي ويحتاج إلى 6 أصوات فقط لحسم السباق فيما حصل الرئيس الأمريكي على 214 صوتًا فقط.

وبحسب نظام الانتخابات الأمريكية فإن من يحصل على أغلبية الأصوات في إحدى الولايات يحصل على كل أصوات الولاية في المجمع الانتخابي.

ولا تزال عملية الفرز مستمرة في 3 ولايات قد تكون حاسمة في الانتخابات الرئاسية 2020 والوضع فيها كما يلي:

ولاية بنسلفانيا: تم فرز 95% من الأصوات وسيحصل المنتصر على 20 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270 وحتى الآن حصل ترامب: 3,285,445 مليون صوت (49.5%)، فيما حصل بايدن: 3,262,869 مليون صوت (49.2%)

ولاية أريزونا: تم فرز 90% من الأصوات، أما المنتصر سينال 11 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270 وبحسب ما تم فرزه فقد حصل ترامب على 1,485,010 مليون صوت (48.5%) بينما حصل بايدن على 1,532,062 مليون صوت (50.1%).

ولاية جورجيا: تم فرز 99% من الأصوات وتمتلك الولاية 16 صوتًا بالمجمع الانتخابي حصل ترامب منها على 2,448,037 مليون صوت (49.4%) فيما حصل بايدن على 2,446,328 مليون صوت (49.4%).

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