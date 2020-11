فيديو.. مستشارة ترامب: الشياطين تحاول سرقة فوزنا والملائكة تساعدنا

المواطن - متابعة

قالت مستشارة ترامب الروحية، باولا وايت، إن الشياطين تحاول سرقة فوز الرئيس الأمريكي في الانتخابات الرئاسية التي يقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من حسمها لصالحه.

Paula White battles the "demonic confederacies" that are attempting to steal the election from Trump. pic.twitter.com/Bt3BJOkJIV

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020