فيديو.. موظفتان بالجمارك توضحان كيفية اكتشاف المخالفات الجمركية

المواطن - الرياض

تحدثت موظفتان في الجمارك عن تجربتهما في العمل، خلال مقطع فيديو نشره مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك.

#مجلس_الوزراء يعرب عن تقديره لجهود الأجهزة الأمنية و #الجمارك_السعودية لدورهم في تتبع نشاط الشبكات الإجرامية وإحباط محاولاتهم.

على منفذ البطحاء الحدودي؛ التقينا العنود ومريم، وحكتا لنا عن ما تسميانه "الحس الجمركي". @SaudiCustoms #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/pC1eUHH723 — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) November 15, 2020

وقالت أخصائية الوسائل الآلية مريم الأجود إن هناك حمولات تظهر بأنها خضار ولكنها تحتوي بداخلها على حبوب مخدرة، لافتةً إلى أن موظف الجمارك يصبح لديه مع الوقت ما يسمى بـ “الحس الجمركي” وتتعود عينه على اكتشاف الأشياء الممنوعة والمخالفة.

وأضافت زميلتها العنود الرويشد أن مسؤولية العمل بالجمارك مسؤولية عظيمة، مبينة أن عملها يبدأ بالتأكد من خلو الحمولة من أي مخالفات، من خلال مطابقتها مع البيان الصادر بشأنها.

وأكدت العنود أنه يتم بعد ذلك إجراء مسحة إلكترونية “سِكان” للحمولة ومن ثم تحليلها لاكتشاف أي اختلاف مع البيان، حيث يتم التبليغ عن اشتباه في الحمولة في حالة ثبوت اختلافات.

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