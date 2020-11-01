فيديو.. نجوم النصر يصلون ملعب الملز

المواطن - مروة نبيل

وصل، قبل قليل، نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز”، استعدادًا لخوض مباراة الشباب.

النصر يصل ملعب الملز

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لوصول الفريق الأول لكرة القدم إلى ملعب الملز، وصورًا أثناء أداء اللاعبين لتدريبات الإحماء، وعلق قائلًا: “نجومنا في ملعب المباراة”.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الشباب اليوم، في ختام منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الليوث لمواصلة الانطلاقة المميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والفوز في مباراة اليوم، ليصل إلى النقطة السابعة، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم وخطف الثلاث نقاط.

كورونا يضرب صفوف العالمي

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من غيابات عديدة خلال مباراته ضد الشباب اليوم، حيث أُصيب عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتهم؛ المغربي عبدالرزاق حمدالله وعبدالفتاح عسيري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء تشكيل العالمي في مباراة الشباب اليوم، كالتالي؛ برادلي جونز، كيم سو، علي لاجامي، عبدالإله العمري، أسامة الخلف، أيمن يحيى، مختار علي، بيتي مارتينيز، علي الحسن، بيتروس، رائد الغامدي.

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