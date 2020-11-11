فيديو.. هل يؤثر إغلاق صوت الجوال أثناء الصلاة على صحتها؟

المواطن - الرياض

أجاب الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، على سؤال بشأن حكم الحركة في الصلاة لإغلاق صوت الجوال.

وأكد المصلح في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي لحواره إلى قناة المجد، أن الحركة في الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة، فمنها ما هو واجب وما هو مكروه وما هو مستحب وما هو مباح وما هو محرم.

وتابع أن هذه الحركة منها ما هو واجب وما هو مستحب، لأن فيها كف الأذى وعدم إزعاج الناس، بسبب أصوات لا تجوز أو تشتت ذهن المصلي وتبعده عن مواطن الخشوع بالصلاة، ولذلك فإن كفها هو من الإحسان للإنسان ولغيره.

وشدد المصلح على أهمية وضع الجوال على “الصامت” قبل الدخول للصلاة، ولكن إذا نسي المرء فيمكنه فعل ذلك اتّقاء للأذى.

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