فيديو.. وزير المالية: سنركز في 2021 على تجويد آليات تحصيل الإيرادات غير النفطية

المواطن - الرياض

قال وزير المالية محمد الجدعان: إن الاستثمار في التقنية والبنية التحتية ساعدنا في تجاوز آثار جائحة كورونا.

محمد الجدعان وزير المالية السعودي لـ"الشرق": الاستثمار بالتقنية والبنية التحتية ساعد السعودية في تحجيم أثر #كورونا @MAAljadaan #السعودية #اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/jw8elaCobG — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) November 14, 2020

وأضاف وزير المالية، خلال حواره مع قناة الشرق السعودية، “أن القطاع الصناعي عاد بقوة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد إغلاق اقتصادي استمر لشهور”.

وأكد وزير المالية إنهاء اعتماد المملكة على النفط يهدف للتعامل مع آثار تقلبات أسعاره على الإنفاق الحكومي.

محمد الجدعان وزير المالية السعودي لـ"الشرق": مبادرة إعادة جدولة ديون الدول الفقيرة هي الأولى في تاريخ مجموعة العشرين @MAAljadaan #السعودية #اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/V0IF2lAHGx — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) November 14, 2020

وقال وزير المالية محمد الجدعان: “سنركز في 2021 على تجويد آليات تحصيل الإيرادات غير النفطية ورفع مستوى التواصل مع القطاع الخاص”.

محمد الجدعان وزير المالية السعودي لـ"الشرق": إنهاء اعتماد المملكة على #النفط يهدف للتعامل مع آثار تقلبات أسعاره على الإنفاق الحكومي@MAAljadaan #اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/CKpPUDvK6p — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) November 14, 2020

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