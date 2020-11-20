فيديو وصور.. أسراب الجراد تهاجم مزارع حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

هاجمت أسراب كبيرة من الجراد المزارع والمحاصيل في محافظة حفر الباطن منذ عصر اليوم الجمعة.

وألحق الجراد أضرارًا في المزارع وسط قيام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن، بمكافحتها عن طريق فرق رش ميدانية بالتعاون مع أمانة حفر الباطن.

ووصل عدد المزارع التي تم رشها إلى 18 مزرعة، وتواصل فرق الزراعة والأمانة رش بقية المزارع، وتم رصد قدوم تلك الأسراب من الجهة الجنوبية الغربية للمحافظة باتجاه المناطق الشمالية الشرقية.

خطة مكافحة الجراد:

يأتي هذا فيما تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها الاستباقية في مكافحة الجراد والآفات المهاجرة في جميع مناطق المملكة، وذلك وفق خطط سنوية وموسمية يتم دراستها بعناية، تعتمد في تنفيذها على مراكز الإنذار المبكر والقيام بعمليات المسح والاستكشاف لمكافحة الآفات الخطيرة، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة داخل وخارج المملكة.

توفير الاحتياجات المادية والبشرية:

وضمن خطة الموسم الشتوي للوزارة، يعلن مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بالوزارة كل عام استعداداته التامة للبدء بكافة عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في عدة مواقع بمناطق المملكة، ويقوم المركز بتجهيز جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض المناطق المملكة، سواء كانت مناطق تكاثر شتوي أو تكاثر ربيعي؛ للحد من أضراره على القطاع الزراعي بالمملكة.

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