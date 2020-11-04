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فيديو وصور.. أمطار الخير تغسل الحرم المكي

فيديو وصور.. أمطار الخير تغسل الحرم المكي

2020/11/04
الساعة 5:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو وصور.. أمطار الخير تغسل الحرم المكي
المواطن - الرياض

هطلت اليوم، أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

ووثق مقطع فيديو وصور لحظات هطول أمطار الخير والبركة على المعتمرين والمصلين في ساحات الحرم المكي، فيما انسابت المياه من ميزاب الكعبة المطهرة.

أمطار أمطار أمطار


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