فيديو وصور.. أمطار الخير تغسل الحرم المكي

المواطن - الرياض
هطلت اليوم، أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.
#فيديو 🎥
أمطار #الحرم_المكي
اليوم الأربعاء 18 ذي ربيع الأول 1442هـ
. #مكه_الان pic.twitter.com/SaQxjySiU7
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 4, 2020
ووثق مقطع فيديو وصور لحظات هطول أمطار الخير والبركة على المعتمرين والمصلين في ساحات الحرم المكي، فيما انسابت المياه من ميزاب الكعبة المطهرة.
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