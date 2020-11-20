‎الرئيسية
أخبار 13 منطقة
المواطن - عسير
فيديو وصور.. تزاحم المركبات بعقبة ضلع مشكلة عمرها 30 عامًا
مطالبات بازدواجية الطريق وإيجاد حل مؤقت لفك الاختناق المروري

فيديو وصور.. تزاحم المركبات بعقبة ضلع مشكلة عمرها 30 عامًا

2020/11/20
الساعة 11:13 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
19
0
طباعة
فيديو وصور.. تزاحم المركبات بعقبة ضلع مشكلة عمرها 30 عامًا
المواطن- فهد القحطاني- أبها

 

رصدت “المواطن“، مساء اليوم الجمعة، تزاحمًا كبيرًا لمركبات المتنزهين بأعلى طريق عقبة ضلع، القاصدين النزول من مدينة أبها للتنزه في المناطق الساحلية الغربية الدافئة هربًا من شدة برد الشتاء.

وسبب هذا التزاحم للمركبات شللًا في الحركة المرورية على طول امتداد طريق العقبة غير المزدوج، والذي يعاني منه آلاف، وراح ضحيته العشرات وتسبب للكثير بحالات إعاقة حركية نتيجة الحوادث المميتة عوضًا عن المخالفات المرورية بسبب التجاوز الخاطئ.

26E0CCA5 5D3C 4EBF 9177 CF0D3D45A3C4

 

وأطلق الأهالي على هذا الطريق مسمى طريق الموت وطريق الخسائر، فيما تساءل الكثير منهم عن أسباب صمت الجهات المسؤولة منذ 30 عامًا عن تطوير هذا الطريق مع استمرار المعاناة اليوم خاصة وقت الشتاء.

ولم تحرك الجهات المعنية ساكنًا أو تصرح لوسائل الإعلام التي تنقل هذه المعاناة منذ عقود، ولم توضح أي جهة الأسباب المانعة من العمل على ازدواجية الطريق.

19EA0E2C BD19 4E04 8EE7 8C073BC68916

 

وطالب الأهالي من الجهات المعنية ومن هيئة تطوير منطقة عسير وضع هذا الطريق في أولوية المشاريع القائمة بمنطقة عسير؛ كونه أحد الطرق الرئيسة وشريان لمنطقة أبها وطريق دولي من الدرجة الأولى.

 

B944C2B3 30B6 4576 B1DD 7EC9EB597C59


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :