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فيديو وصور.. مستنقع مائي يهدد أطفال حي قرطبة في حفر الباطن

فيديو وصور.. مستنقع مائي يهدد أطفال حي قرطبة في حفر الباطن

2020/11/30
الساعة 5:46 مساءً
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فيديو وصور.. مستنقع مائي يهدد أطفال حي قرطبة في حفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

اشتكى عدد من سكان حي قرطبة في محافظة حفر الباطن من مستنقع مائي يقع أمام منازلهم مشكلًا خطرًا على الأطفال خاصة بعد أن ملأته مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الأيام الماضية.

وذكر أحد سكان الحي أن المستنقع موجود منذ فترة طويلة مبينًا أنه تقدم بعدة طلبات لبلدية جنوب حفر الباطن لطمر هذا المستنقع لكن لم يحدث شيء حتى الآن مطالبًا بالتدخل السريع قبل حدوث كارثة.

وفي ذات السياق، حذرت هيئة الأرصاد من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة حفر الباطن بدءًا من اليوم الاثنين وتستمر حتى الخميس.

 

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المستنقع الذي يقع بالقرب من تقاطع المستشفى المركزي

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