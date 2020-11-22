فيديو.. وصول معتمرين من إندونيسيا وباكستان وسط إجراءات احترازية

المواطن - مكة المكرمة

نشرت وزارة الحج والعمرة مقطع فيديو للحظة وصول مجموعة من المعتمرين من دولتي إندونيسيا وباكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وصول مجموعة من المعتمرين من دولتي اندونيسيا و باكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية، وسيقضون فترة عزل صحي آمن لمدة ٣ أيام قبل أداء العمرة.. نسأل الله لهم القبول pic.twitter.com/SduIevNiH3 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 22, 2020

وقالت الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن المعتمرين سيقضون فترة عزل صحي آمن لمدة 3 أيام قبل أداء العمرة.

واستقبل الحرم المكي والمسجد النبوي عددًا من معتمري الخارج وسط تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

من جهة أخرى، كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها، وجندت كامل طاقاتها البشرية والآلية؛ لتوفير جميع سبل الراحة لضيوف الرحمن.

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