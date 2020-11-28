فيديو.. وفاة لاعب عراقي أثناء مباراة محلية

المواطن - متابعة

شيع مئات العراقيين لاعب كرة القدم سجاد علي وحيد الذي توفي يوم أمس أثناء مشاركته في مباراة في الدوري العراقي.

شاهد.. تشييع لاعب نادي الصليخ #سجاد_وحيد والذي توفى اثر نوبة قلبية في مباراة فريقه في دوري الدرجة الاولى..#الفاتحه pic.twitter.com/kMvELNtpWO — العراق سبورت (@IrqSport) November 28, 2020

وكان لاعب فريق الصليخ، سجاد علي وحيد، توفي أمس الجمعة، أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد بسماية، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم، وذلك نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وسقط سجاد علي على أرض الملعب في الدقيقة 80، دون أي التحام أو احتكاك مع أي لاعب من الفريق الخصم، قبل أن يتدخل معالج نادي الصليخ لمراقبة حالته، والذي طلب نقله فوراً إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة نوبة قلبية مفاجئة حسب الفحوصات الطبية التي أجريت له.

وأعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الحداد ثلاثة أيام والوقوف دقيقة صمت حداداً على وفاة سجاد علي.

وذكرت الهيئة في بيان أن “رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان وأعضاء الهيئة كافة، تقدموا بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة اللاعب سجاد ومحبيه، وإلى نادي الصليخ والوسط الرياضي لرحيل اللاعب المفاجئ”.

شارك الخبر