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فيران توريس يُعيد ذكرى سيئة لـ منتخب ألمانيا بعد 19 عامًا
قاد إسبانيا لتحقيق فوز كبير بسداسية نظيفة

فيران توريس يُعيد ذكرى سيئة لـ منتخب ألمانيا بعد 19 عامًا

2020/11/18
الساعة 5:10 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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فيران توريس يُعيد ذكرى سيئة لـ منتخب ألمانيا بعد 19 عامًا توريس يحتفظ بكرة الهاتريك
المواطن - مروة نبيل
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1 هزيمة تاريخية لـ منتخب ألمانيا
2 فيران توريس يخطف الأنظار

تألق النجم الإسباني الدولي فيران توريس بشكل لافت ضد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم بالأمس، لينجح في تكرار رقم غائب منذ 19 عامًا.

هزيمة تاريخية لـ منتخب ألمانيا

ولعب منتخب ألمانيا ضد إسبانيا على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، ونال المانشافات هزيمة هي الأسوأ في تاريخه بسداسية نظيفة.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية، ليحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي رسميًا، فيما تجمد رصيد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم عند 9 نقاط في وصافة الترتيب.

 

منتخب ألمانيا
نتيجة المباراة

فيران توريس يخطف الأنظار

وسجل فيران توريس ثلاثة أهداف في شباك ألمانيا بالأمس، ليصبح أول لاعب يحرز هاتريك في شباك المانشافات منذ عام 2001، حينما سجل المهاجم الإنجليزي مايكل أوين ثلاثية أمامهم أيضًا، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سكواكا”.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فيران توريس أصبح أول لاعب في تاريخ إسبانيا ينجح في تسجيل هاتريك في شباك منتخب ألمانيا الأول.

فيران توريس
احتفال توريس
فيران توريس مع منتخب اسبانيا
توريس يحتفظ بكرة الهاتريك
فيران توريس
احتفال اللاعبين بالهدف

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