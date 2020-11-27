فيسبوك يكشف موعد إصدار عملته الرقمية ليبرا رغم المخاوف

المواطن - متابعة

يبدو أن شركة فيسبوك صارت أقرب من أي وقت مضى لإطلاق عملتها المشفرة، التي تحمل اسم ليبرا رغم الكثير من المخاوف من العملات الرقمية.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادرها أن رابطة ليبرا التي أسستها شركة فيسبوك ومقرها جنيف، تعتزم إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار في يناير المقبل.

وفي وقت سابق أثارت عملة فيسبوك انتقادات وشكوك من العاملين في المجال التكنولوجي، خصوصًا مع تاريخ الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم في تسريب البيانات الشخصية للمستخدمين لأطراف ثالثة، وفضائحها الكبيرة مثل فضيحة كامبريدج أناليتيكا.

وتسعى رابطة ليبرا، التي تضم فيسبوك ضمن أعضائها البالغ عددهم 27، للحصول على الضوء الأخضر من جهة معنية بمراقبة الأسواق في سويسرا لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية معينة، وذلك إلى جانب عملة رمزية تعتمد على عملات مستقرة مربوطة بعملات تقليدية.

لكن فايننشال تايمز قالت: إنه وفق الخطة الجديدة للكيان، فإنه من المقرر طرح عملات أخرى مدعومة بعملات تقليدية في وقت لاحق.

يذكر أن العملات المستقرة صممت من أجل تفادي الطبيعة التقلبية للعملات المشفرة مثل بتكوين، مما يجعلها نظريًّا أكثر ملاءمة للمدفوعات والتحويلات النقدية.