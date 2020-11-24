فيفا يكشف تفاصيل كأس العرب للمنتخبات 2021

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، مساء اليوم الثلاثاء، نظام بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021 المقرر إقامتها في قطر.

رئيس فيفا يعلن نظام البطولة:

وقال إنفانتينو خلال تصريحاته لموقع فيفا الرسمي: “يسعدنا أن جميع الفرق الـ22 من جميع أنحاء الوطن العربي قد وافقت على المشاركة في كأس البطولة العربية 2021، والتي ستقام في 7 من أصل 8 ملاعب ستقام عليها فعاليات كأس العالم 2022”.

وستُقام منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر 2021 بمشاركة جميع المنتخبات العربية، والتي تعد بروفة قوية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تشهد بطولة كأس العرب للمنتخبات مشاركة 22 منتخبًا عربيًّا، حيث يتواجد 12 فريقًا من قارة إفريقيا، فيما يلعب 10 فرق من القارة الآسيوية، على أن تُقام القرعة في الدوحة شهر إبريل 2021.

كأس العرب للمنتخبات:

وتتأهل الدول العشر الأعلى تصنيفًا وفقًا لتصنيف فيفا العالمي الذي سيصدر في إبريل 2021 تلقائيًّا إلى المرحلة النهائية من كأس العرب، فيما ستشارك الفرق الـ12 المتبقية في منافسات فاصلة لتحديد المراكز الستة المتبقية.

ويُشارك في البطولة كل من؛ السعودية، الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

وسيتم تقسيم الفرق الـ16 التي ستشارك في المرحلة النهائية إلى 4 مجموعات، مع تأهل أول فريقين من كل منها إلى ربع النهائي، حيث تقام 32 مباراة على مدار 18 يومًا.

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