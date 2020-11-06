فييتو يقترب من المشاركة في مباراة الهلال اليوم

المواطن - مروة نبيل

أصبح نجم الزعيم الجديد، الأرجنتيني لوسيانو فييتو قريبًا من المشاركة في مباراة الهلال اليوم ضد الاتفاق، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فييتو يقترب من المشاركة

وأبلغ المعد البدني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الإيطالي سباتافورا، المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو باكتمال الجاهزية البدنية واللياقية للأرجنتيني لوسيانو فييتو ليدخل في خياراته خلال مباراة اليوم، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ونجحت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في التعاقد مع لوسيانو فييتو بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، وذلك قبل ساعات على غلق فترة الانتقالات الصيفية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباراة الهلال اليوم

وتُقام مباراة الهلال اليوم ضد الاتفاق عند الساعة 5:30 مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة “لنلهم العالم بقمتنا” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال اليوم، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفتح المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الخامس بـ6 نقاط.

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