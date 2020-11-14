في اليوم العالمي للسكري .. وزير الرياضة: في الحركة بركة

المواطن - محمد سمعه

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رسالة مهمة إلى المواطنين والمقيمين حول ممارسة الرياضة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري.

وغرد الأمير عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “في الحركة البركة، وبالرياضة نعزز صحتنا ونزيد قوتنا”.

وزير الرياضة ضيفًا في برنامج “في الصورة”:

وفي وقت سابق، أعلن الإعلامي عبدالله المديفر، مقدم برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سيكون ضيف الحلقة الأولى من البرنامج بعد غد الاثنين.

وقال المديفر عبر حسابه الرسمي في “تويتر” منذ قليل: إن الأمير عبدالعزيز الفيصل سيكون ضيف الحلقة الأولى من البرنامج، في لقاء خاص للحديث عن العديد من الملفات الرياضية.

عبدالعزيز الفيصل يدعم الأخضر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا:

من ناحية أخرى، حرص عبدالعزيز الفيصل على حضور مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد جنوب إفريقيا، التي أُقيمت على الملعب الرديف لـ مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وجاءت المباراة ضمن تحضيرات الأخضر الأولمبي لـ دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في يوليو 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو.

شارك الخبر