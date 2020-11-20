في عهد الملك سلمان .. اقتصاد يعتمد على الإنتاجية والتفاعلية

المواطن - محمد داوود - جدة

رأى الاقتصادي محمد ناصر الغيثي، أن الإصلاحات التي شهدتها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوجدت قدرة على تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد رقمي وصناعي وإنتاجي ذي قيمة مضافة، إذ تبنت القيادة رؤية 2030 وفق منظور عصري يعتمد على الشفافية والإنجاز السريع، وباتت المملكة تعيش في عهد الملك سلمان اقتصادًا حقيقيًا يعتمد على الإنتاجية والتفاعلية والتأثير.

حراك ومشروعات عملاقة

ولفت إلى أن الإصلاحات أوجدت حراكًا فاعلًا على أرض الواقع، تمثل في المشروعات العملاقة وتحقيق أدوار متقدمة بين مصاف دول العالم في خريطة المقارنات الاقتصادية والتقارير الدولية.

تخفيف آثار الجائحة

وخلص الغيثي إلى القول “إن التحديات الصعبة في العام الجاري، وأهمها انخفاض أسعار النفط إلى معدلات قياسية لم تمنع الدولة من أن تنفق 218 مليار ريال على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص من أجل تخفيف أثار جائحة كورونا، ورغم ذلك لم يهتز اقتصادها أو يتراجع، حيث أصدرت ما يقارب من 100 قرار ملكي من أجل تخفيف الأزمة ورفع المعاناة على الناس، لتبرهن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أنها تعمل من آجل شعبها، وتضع المواطن في مقدمة اهتماماتها، تشعر بهمومه ومشاكله، وتسخر كل قرارتها من أجله”.

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