في لمحة سريعة.. دور المجتمع المدني في عملية مجموعة العشرين

المواطن - الرياض

تتبع مجموعة العشرين تقليداً قوياً يتمثل في العمل مع مجموعة واسعة من المنظمات لجمع وجهات النظر المختلفة بشأن التحديات الاقتصادية الاجتماعية على طاولة نقاشات مجموعة العشرين.

ومجموعات التواصل هي مجموعات مستقلة تقودها منظمات المجتمع المدني, والقطاع الخاص من دولة الرئاسة.

وتعمل مع المنظمات الأخرى من دول مجموعة العشرين على تطوير السياسات الموصى بها من قبلهم و التي يتم رفعها بصورة رسمية عن طريق رئاسة مجموعة العشرين إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها.

لقد عملت الرئاسة مع مجموعات التواصل طوال هذا العام لتضمين وجهات نظر المجتمع المدني و القطاع الخاص في مواضيع مجموعة العشرين. ولطالما كانت مساهمات مجموعات التواصل أساسا يُستند عليه لتحقيق أفضل الإجراءات لصنع السياسات؛ حيث تشارك المجموعات بخبراتها وتخصصاتها الفريدة للتأكد من أن السياسات ستشكل عالما أفضل للجميع.

اجتمعت مجموعات التواصل بانتظام خلال عام 2020 لمناقشة وتطوير التوصيات الني تعكس وجهات نظر المجتمع المدني. ومجتمعات الأعمال: والجهات الأكاديمية بشأن القضايا ذات الصلة بجدول أعمال رئاسة مجموعة العشرين. وبالرغم من الظروف غير المسبوقة التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد. فقد واصلت مجموعات التواصل الثمانية جهودها الاستثنائية والتزامها بتقديم نتائج أعمالها.

رفعت مجموعة تواصل الأعمال (20 B).: وهي تمثل المجتمع الدولي للأعمال . توصياتها التي ركزت على التحول لتحقيق نمو شامل.

ودعت مجموعة تواصل الشباب (Y20) وهي تمثل القيادات العالمية الشابة من أكثر من 23 دولة. دول مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات شاملة هي: الجاهزية للمستقبل. وتمكين الشباب والمواطنة العالمية.

وقدمت مجموعة تواصل العمال (L20). التي تجمع ممثلي نقابات العمال من دول مجموعة العشرين. توصياتها الواردة في بيانها حول التعافي المتين ونظم الحماية الاجتماعي. وسياسات سوق العمل.

كما أصدرت المجموعة الممثلة للمجتمع الأكاديمي ‏ مجموعة الفكر (T20) – توصيات توفر حلولًا قائمة على الأدلة من شأنها أن تعزز التعاون الدولي متعدد الأطراف. والاقتصاد الرقمي. والطاقة المستدامة. وتخفف من أثر جائحة فيروس كورونا المستجد على العمال: وغير ذلك الكثير .

كما رفعت مجموعة تواصل المجتمع المدني (C20) توصياتها بشأن الاستجابة والتعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد. والعدالة الاقتصادية والاجتماعية. وتحسين حالة الإنسان وكوكب الأرض.

وجمعت مجموعة تواصل المرأة (W20) أكثر من محور حول المساواة بين الجنسين كمحرك للنمو المستدام والشامل. كما أن التوصيات جاءت موجهة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية للمرأة. والشمول المالي والرقمي والتوظيف. وريادة الأعمال.

أما مجموعة تواصل العلوم (S20). وهي المجموعة الممثلة للمجتمع العلمي؛. فقد عرضت مقترحاتها التي ركزت على مستقبل النظم الصحية. والاقتصاد الدائري. والثورة الرقمية.

وركزت مجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20). التي تمثلها عمداء المدن والتي تسلط الضوء على وجهات نظر المجتمع الحضري. حول مواضيع مثل: العمل المناخي والتوحيد والتكامل الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام للوصول إلى مجتمعات مزدهرة.

للحصول على مزيد من المعلومات والروابط الإلكترونية لمواقع المجموعات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين .

وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين ww.g20.orgw .

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