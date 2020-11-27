في 7 مباريات.. ضمك لا يفوز ضد أندية الرياض

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد أندية الرياض ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مباراته أمام الشباب اليوم.

ضمك ضد أندية الرياض

ولعب ضمك 7 مباريات ضد أندية الرياض خلال منافسات الموسم الماضي والحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يتمكن من تحقيق الفوز في أي لقاء.

وواجه ضمك الهلال والنصر والشباب مرتين لكل منهما الموسم الماضي، وخسر لقاءً وتعادل في الآخر، وهزم أمام الزعيم بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة هذا الموسم، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

ويُعاني فارس الجنوب من تراجع النتائج، حيث فشل في تحقيق أي فوز بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وتلقى 4 هزائم وتعادل في لقاء واحد، ليتذيل الجدول برصيد نقطة واحدة

مباراة الشباب اليوم

ويلعب الشباب ضد فارس الجنوب عند الساعة 5:40 مساء اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض.

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