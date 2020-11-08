قدوم عبدالله الحمدان يُعجل برحيل أحد نجوم الهلال

المواطن - محمد سمعه

لم يُخفِ نادي الهلال رغبته، في الفترة الماضية، بالتعاقد مع المهاجم عبدالله الحمدان، لاعب نادي الشباب؛ وذلك لتدعيم صفوفه الهجومية.

خربين قريب من الرحيل

وبعد أزمة غرفة خلع الملابس، التي دارت بين السوري عمر خربين والمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، فإن خربين بات قريبًا من مغادرة الهلال، والحمدان سيكون بديله.

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل كشف تفاصيل بخصوص الأزمة التي حدثت بغرفة خلع الملابس في الفريق الكروي الأول بـ الهلال عقب الفوز على الاتفاق بثنائية دون رد في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد المريسل عبر حسابه في “تويتر” صباح اليوم الأحد قائلًا: “غرفة ملابس الأزرق بعد لقاء الاتفاق، شهدت خلافًا بين السوري عمر خربين والمدرب رازفان لوشيسكو، وطبعًا غالبية الإعلام سُكتم بُكتم فالح بعضهم يكذب على النصر عيني عينك، دون حياء من نفسه والمتابعين”.

وطالب لوشيسكو برحيل خربين، كونه لم يعتمد عليه في المباريات الماضية للفريق الكروي الأول بـ الهلال.

إدارة الشباب لا ترغب في رحيل عبدالله الحمدان

ورغم أن إدارة الشباب تعاقدت مع صفقات قوية مثل ضم الأرجنتيني إيفر بانيغا، لكن أزمة رحيل الحمدان أو لاعب آخر من الهيكل الأساسي للفريق الشباب أصبحت مصدر قلق لإدارة خالد البلطان.

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