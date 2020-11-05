قرار اتحاد القدم الجديد لمعاقبة اللاعبين المخالفين للإجراءات الاحترازية

المواطن - محمد سمعه

يستعد اتحاد القدم السعودي برئاسة ياسر المسحل لإصدار لائحة جديدة بالعقوبات فيما يخص الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

قرار حاسم من اتحاد القدم لمنع انتشار الفيروس

وذكر الإعلامي والناقد الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل قائلًا: ” علمت الجزيرة أن الاتحاد السعودي سيُصدر لائحة جديدة، بالعقوبات فيما يخص الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا، وسوف تتضمن عقوبات مالية تجاه اللاعبين، غير الملتزمين بالتباعد والعناق حتى في حالات الفرح وتسجيل الأهداف”.

السبب وراء قرار اتحاد القدم

ويأتي هذا القرار، وذلك بسبب انتشار حالات كورونا في صفوف ناديي النصر والتعاون، حيث أُصيب كل من المدربين البرتغالي روي فيتوريا والفرنسي باتريس كارتيرون بالفيروس، إضافة لإصابة بضعة لاعبين في صفوف الفريقين.

وانضم المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر والنجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي.

وكشف العالمي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة المصابين في صفوفه، وعلق قائلًا: “14 مصابًا بفيروس كورونا المستجد.. أمنياتنا لكم بالشفاء العاجل بإذن الله.. كونوا أقوياء”.

وذكر الإعلامي الرياضي والناقد علي العنزي عبر حسابه في “تويتر أنه في السادس من نوفمبر من المتوقع عودة كل من وليد عبدالله ويحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري، بينما يعود عبدالله الخيبري في الثامن من نوفمبر، وفي التاسع من نوفمبر سيعود كل من عبدالفتاح عسيري وخالد الغنام وعبدالرزاق حمدالله بينما يعود في الـ13 من نوفمبر كل من المدرب روي فيتوريا واللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

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