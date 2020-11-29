قرار من إدارة الاتحاد قبل مواجهة الشباب بـ 24 ساعة

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لخوض مباراة مهمة ضد الشباب، يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس لـ الأندية الأبطال “البطولة العربية”.

ويرغب العميد في أن يعبر الشباب في مباراتي دور الـ4 لمواجهة الفائز من مباراتي الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية.

وقررت إدارة أنمار الحائلي رفع الأسماء الخمسة لأجانب الفريق قبل مواجهة الشباب بـ 24 ساعة، حيث ستقدمهم بعد غد الثلاثاء للاتحاد العربي لكرة القدم وذلك وفقًا لـ صحيفة “المدينة”.

هوية حكم مباراة العميد والليث في البطولة العربية

وفي وقت سابق، اختار الاتحاد العربي لكرة القدم، حكم مباراة الاتحاد والشباب في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وسيقود الحكم العُماني أحمد الكاف مباراة الذهاب حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل الشباب في الرياض وفقًا لـ التقارير الصحفية.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 4 يناير المقبل في جدة، حيث سيتأهل الفائز منهما لمواجهة الفائز من الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية.

الاتحاد على موعد مع مواجهة الوحدة يوم السبت

وبعد المباراة بينهما، سيواجه الاتحاد نادي الوحدة يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يلعب نادي الشباب مع القادسية.

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