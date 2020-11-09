قرار وزارة الرياضة خطوة إيجابية للأندية السعودية

المواطن - مروة نبيل

نال تعميم وزارة الرياضة الموجه لكافة الأندية بإلزام مسؤوليها بالممارسات الإدارية السليمة تجنبًا لتعرضها لمطالبات مالية طائلة قد يمتد أثرها حتى المستوى الدولي، إشادة كبيرة من النقاد الرياضيين.

وزارة الرياضة تُحذر الأندية:

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي استمرارًا لتعزيز حوكمة العمل الإداري والمالي في الأندية، ووفقًا لما لوحظ من قيام مسؤولي بعض الأندية بإلحاق الضرر في مصالح أنديتها من خلال إبرام عقود تترتب عليها التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية المالية، ما يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتهيب وزارة الرياضة بمسؤولي الأندية السعودية بضرورة الالتزام التام بهذه الإجراءات تحقيقًا للفائدة المرجوة وإعمالًا لما نصت عليه اللوائح المنظمة لإجراءات العمل والحوكمة المالية والإدارية.

خطوة إيجابية نحو الخصخصة:

وقال الإعلامي منيف الحربي: “قرار وزارة الرياضة بإلزام الأندية بالإجراءات الإدارية والمالية سيحقق لها الأهداف بعيدًا عن توريطها بأي مسائل لاحقة.. القرار خطوة إيجابية في مصلحة الكرة السعودية لخصخصة الأندية”.

وعلق الإعلامي عادل عصام الدين خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”: “اليوم يوم تاريخي .. تثبيت وإضافة لهوية الأندية السعودية الرياضية الجديدة.. ومرحلة أعضاء الشرف والدعم الخارجي انتهت”.

وتابع الإعلامي عبدالعزيز الغيامة تصريحاته قائلًا: “الآن النادي الذي يفكر التعاقد مع لاعب أو مدرب أو يفكر في إقالتهم يجب أن يوفر كامل المبلغ.. والأندية مهما كان تحتاج لمن يتابعها”.

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