قرقاش ناعيًا خليفة بن سلمان: رجل المبادئ ومن رجال الخليج التاريخيين

المواطن - متابعة

نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين الراحل.

وقال قرقاش في تغريدات له عبر تويتر، :رحل عنا اليوم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.. رجل من رجال الخليج التاريخيين. خالص آيات العزاء إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعموم أسرة آل خليفة الكرام وشعب مملكة البحرين الشقيقة بوفاة الراحل الكبير. رحمه الله وغفر له، وأسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتابع: الراحل الكبير الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قامة تاريخية ارتبط اسمه بالتطور الحديث للبحرين والخليج العربي. هو رجل المبادئ والمواقف الصلبة. ونموذج من الرجال التاريخيين الذين ساهموا في بلورة الخليج الحديث.

ونعى الديوان الملكي في البحرين رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي تُوفي بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.

وأمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام.

يذكر أن الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تولى رئاسة حكومة البحرين منذ استقلال البلاد عام 1971، وهو من مواليد 24 نوفمبر من عام 1935.

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