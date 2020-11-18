قمة الأهلي والشباب تُربك حسابات الهلال

المواطن - محمد سمعه

ستشهد الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قمة نارية بين الأهلي والشباب وذلك في الصراع على صدارة دوري المحترفين مع فريق الهلال.

وقبل انطلاق اللقاء، يحتل الهلال المركز الأول برصيد 10 نقاط، ثم الشباب ثانيًا برصيد 10 نقاط والأهلي ثالثًا برصيد تسع نقاط.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الشباب، قبل ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري.

وإذا فاز الأهلي أو الشباب وخسر الهلال من النصر، فهذا يعني فقدان الزعيم لصدارة دوري المحترفين، حيث أن الفارق بين الهلال الأول والأهلي الثالث هو نقطة واحدة فقط.

أرقام الأهلي والشباب قبل مباراتهما:

ونجح الشباب في إحراز 8 أهداف بـ دوري الأمير محمد بن سلمان بالموسم الحالي، بينما نجح الأهلي في إحراز 6 أهداف ودخلت شباكه 5 أهداف، بينما استقبلت شباك الشباب أربعة أهداف.

هداف الفريقين بعد 4 جولات من الدوري:

ويتصدر الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب خط وسط الشباب صدارة هدافي الليث برصيد هدفين، بينما سجل السوري عمر السومة 3 أهداف مع الأهلي في دوري الموسم الحالي.

وكان آخر لقاء بين الأهلي والشباب، أُقيم في الدور الثاني من دوري المحترفين موسم 2019/ 2020 وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يذكر أن السومة كان استفاق تهديفيًّا، وتمكن من إحراز ثلاثة أهداف “هاتريك” في لقاء العين، حيث فاز الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

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